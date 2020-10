Una vita migliore per Potter e Abraham, l’appello delle volontarie del canile: “Aiutateci a farli operare”

Genova. Potter e Abraham hanno 2 anni e sono arrivati al canile di Monte Contessa dopo essere stati trovati vaganti.

Al loro arrivo erano magrissimi con tutte le costole in evidenza, e le zampe posteriori deformate. “Forse è un problema genetico o almeno così ci hanno detto i veterinari – spiega la volontaria Deborah Paulli – e il fatto che fossero denutriti non ha certo aiutato”.

In un mese al canile al canile hanno preso peso e recuperato la voglia di correre e giocare: “Sono dolcissimi e affettuosi e vogliono solo correre liberi ma dopo un po’ si stancano perché le loro zampe non ce la fanno – racconta ancora Paulli – soprattutto Abraham che ha problemi a tutte e due le zampe posteriori”. Le volontarie delle canile dopo aver fatto fare le tac ai due cani hanno scoperto che gli interventi necessari per rimetterli in sesto sono molto costosi: in totale per i due cani (sono tre gli interventi) sono oltre 7 mila euro.

“Vogliamo rendere la loro vita migliore e dargli l’opportunità di trovare adozione e poter vivere felici come meritano – dicono i volontari – ma da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

Sull’evento facebook del canile ci sono i preventivi delle spese. E i vari strumenti con cui ciascuno può aiutare Abraham e Potter:

Tramite Bonifico: IT42E0501801400000016879660 intestato a U.N.A. GENOVA ONLUS.

Causale : Abraham e Potter

PayPal: donazioni@unaonlusgenova.org

Postepay:

N. 5333 1710 8875 6529

Intestata a Debora Paulli.

( il codice fiscale verrà comunicato in privato)

Satispay:

https://tag.satispay.com/unacanilege

Per info

010 6500617

010 8979374

3932363452



