Bergamo. Panchine ricche da ambo le parti, visto che Gasperini non fa partire, fra gli undici titolari, fior di giocatori, quali Toloi, Romero, Gosens, Hateboer, Freuler, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Zapata e che pure Ranieri punta a dare la svolta alla partita nella seconda frazione di gioco, con gli inserimenti, studiati a tavolino, di Keita, Silva, Verre, seduti all’inizio in panca con Omar Colley (cui il mister continua a preferire Tonelli), mentre Candreva si accomoda prudenzialmente in tribuna.

Ecco, dunque, le formazioni, pronte a scendere in campo al Gewiss Stadium, agli ordini del direttore di gara Calvarese, assistito dal duo Muto/Peretti, assieme al quarto ufficiale Volpi ed agli addetti al VAR, Banti e Tegoni:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pasalic, Mojica; Gomez; Iličić, Lammers.

A disposizione: Radunovic, Rossi, Toloi, Gosens, Romero, Hateboer, Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Muriel, Zapata.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszyński, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramírez; Quagliarella.

A disposizione: Letica, Ravaglia, Colley, Ferrari, Regini, Candreva, Léris, Askildsen, Silva, Verre, Keita, La Gumina, Prelec.

Forte curiosità di vedere all’opera Lammers, a lungo nel mirino della Sampdoria negli ultimi calciomercat0; si parte con la Samp in biancocerchiato e l’Atalanta in nerazzurro ed Josip Iličić che con un paio di dribbling mostra la sua immensa classe (due tunnel a Thorsby in tre minuti).

Al 5° Audero perde palla e il Papu Gomez impegna Audero in una facile parata. Ma subito dopo Thorsby, in confusione, rischia un autogoal clamoroso… Samp in affanno.

Segna sempre lui… Quagliarella! Al 12° Damsgaard inventa per il Capitano, che finta il tiro di destro ed infila Sportiello di sinistro sul primo palo.

Al 20° Gomez serve Iličić, il cui tiro non è imparabile.

Al 24° lo sloveno la mette sulla testa di Lammers, che impegna Audero, commettendo però prima un fallo.

Al 30° Audero esce male su un cross alto, ma il piattone di Iličić è ribattuto. Un minuto dopo giallo a Tonelli che falcia Gomez. La punizione dai 25 metri dell’argentino sorvola la traversa.

Al 33° punizione al bacio, battuta dalla trequarti da Ramirez, che la mette perfettamente per Tonelli, che in spaccata sfiora il palo… occasione clamorosa per la Sampdoria

Al 43° Mojica tocca di mano in modo scomposto, un tiro al volo di Jankto… rigore concesso, post richiamo VAR, ma Quagliarella si fa ribattere il tiro da Sportiello e così, dopo due minuti di recupero, si va a riposo con un solo goal di vantaggio.

Nella ripresa, Gasperini corre ai ripari e fa scendere in mischia i “carri armati”… entrano Toloi, Gosens e Zapata al posto di Sutalo, Mojica e Lammers, mentre Ranieri conferma il “suo” undici operaio.

Al 47° Yoshida mette giù Gosens, giallo per il giapponese e punizione dal limite di Iličić, che Tonelli mette fuori area di testa.

Al 49° Gomez cerca di piazzarla nell’angolo lontano, ma Audero ci arriva bene. Un minuto dopo Zapata cerca il rigore in tuffo, l’arbitro fa ampi cenni di proseguire.

Al 58° Damsgaard dipinge sulla fascia, palla a Jankto, che a piedi invertiti mette sulla testa di Thorsby, la cui inzuccata non perdona: 2-0 per la Samp.

Al 60° Hateboer entra al posto di Depaoli, mentre al 63° esce l’infortunato De Roon e subentra Malinovskyi… Atalanta ancora più offensiva.

Al 65° doppio cambio Samp: Verre e Keita prendono il posto di Ramirez e Quagliarella. E Keita costringe subito all’ammonizione l’ucraino.

Al 68° azione di sfondamento dei bergamaschi. Ma il tiro di Gosens non inquadra lo specchio della porta.

Al 69° giallo per Keita ed al 71 anche per Jankto.

Al 72° Damsgaard lascia il posto a Leris. Mentre l’Atalanta sembra andare all’assalto di Fort Apache.

Al 75° ingenuità di Keita che scalcia, a vuoto, in area Zapata… il colombiano non si lascia sfuggire l’occasione e vola a terra… rigore, con il VAR che richiama invano l’arbitro… visto che Calvarese non cambia idea.

All’ 83° Gomez calcia a giro… palla abbondantemente fuori.

All’85° Keita va via in contropiede e Palomino lo mette giù… solo giallo per l’atalantino.

Al 91°, in pieno recupero, altra ripartenza di Keita, che serve, con i giri contati, Jankto per un giusto e meritato 3-1, dopo una perfetta partita di calcio all’italiana.