Turista si perde sul monte di Portofino, ritrovata grazie alla posizione sullo smartphone

Genova. Aveva perso il sentiero e ad un certo punto, con il calare della notte, é finita anche in mezzo ai rovi per fortuna procurandosi solo qualche graffio prima di essere trovata attraverso il gsp del cellulare dai vigili del fuoco e poi raggiunta e accompagnata sulla strada dai tecnici del soccorso alpino Liguria.

La protagonista di questa disavventura è stata, tra il pomeriggio e la serata di ieri, una donna svizzera di 30 anni che si è smarrita sul monte di Portofino in località Gave.

La donna, dopo aver compreso di aver perso la via del ritorno, ha allertato la polizia municipale di Santa Margherita Ligure che é intervenuta assieme a soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari del soccorso di Ruta.

Rimanendo sempre in contatto telefonico con i soccorritori, e stata individuata e raggiunta. I graffi che si é procurata erano dovuti anche all’abbigliamento poco adatto per il trekking. Per fortuna però per lei nessun problema serio. Una volta riaccompagnata sulla strada ha fatto ritorno al proprio domicilio da sola.