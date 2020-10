Ventimiglia. Il mare restituisce due probabili vittime dell’alluvione di ieri notte. I ritrovamenti sono avvenuti questa mattina a Sanremo e Ventimiglia e i corpi sono ancora in attesa di essere identificati. Al momento non risultano dispersi in Liguria, mentre in Francia, nella zona di Nizza, mancano all’appello sei persone, tra cui un gendarme.

Quello che rimane di un cadavere è stato rinvenuto sulla battigia di fronte alla passeggiata di corso Trento Trieste a Ventimiglia, verso le 12.30 di oggi. Sul posto intervengono carabinieri e militari della Guardia costiera. Il corpo è notevolmente decomposto e non è chiaro da quanto tempo si trovasse in mare. Spetterà al medico legale stabilirlo.

Stamattina a Sanremo era stato ritrovato il corpo senza vita di un altro uomo, nello specchio acqueo antistante la spiaggia tra i Tre Ponti e la Vesca. Potrebbe trattarsi di uno dei dispersi a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il Ponente ligure.

Il corpo, che galleggiava in mezzo a tronchi e legni trascinati dalla mareggiata di ieri, è stato avvistato da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Sommerso dal legname, il cadavere è stato inizialmente scambiato per la carcassa di un animale. Solo quando è emerso quasi completamente, i passanti si sono accorti che si trattava di un uomo.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e la guardia costiera. Al momento non si hanno certezze circa l’identità della vittima. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo, dopodiché si provvederà all’identificazione.