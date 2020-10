Santo Stefano d’Aveto. Nell’imminente fine settimana, sabato 17 e domenica 18 ottobre, a Santo Stefano d’Aveto va in scena la terza prova del campionato italiano trial outdoor 2020, con l’organizzazione del Motoclub La Guardia insieme alla locale sezione del Trial Team Aveto. A Santo Stefano si stanno ultimando le zone: nelle immagini alcune delle sezioni di gara.

In un campionato stravolto nelle sue date dall’emergenza sanitaria, sarà necessario rispettare le regole del protocollo anti Covid-19. Le linee guida sono ben note e da osservare per limitare i contagi e permettere ai club di organizzare manifestazioni.

L’obiettivo è non penalizzare chi per la ripresa dell’attività ha fatto investimenti e adottato protocolli, a partire delle diverse federazioni sportive. Di seguito le indicazioni da rispettare da parte di tutti: il punto di accesso sarà posizionato all’ingresso dell’area partenza e paddock A, dove, grazie alla collaborazione della locale Croce Rossa, i partecipanti compileranno le autocertificazioni e verranno consegnati i braccialetti pass da tenere al polso durante i giorni di permanenza; indossare la mascherina in modo corretto, coprendo bocca e naso; mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro; evitare assembramenti in ogni area della manifestazione.

Di seguito il programma.

