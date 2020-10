Treno in panne sulla linea tra Voltri e Pra’, ritardi sul nodo genovese

Genova. Il lunedì mattina inizia all’insegna dei disagi per i pendolari tra il ponente e Genova. Alcuni treni diretti a Brignole stanno accumulando ritardi.

Il problema è legato a un treno guasto sulla linea tra Voltri e Pra’. I tecnici di Rfi e Trenitalia sono al lavoro per rimuovere il convoglio ma l’operazione richiederà tra mezzora e un’ora.

Trenitalia parla di un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti per i treni in viaggio e fino a 60 minuti per i due treni IC 655/656 Ventimiglia (4:51) – Milano Centrale (9:00) e R 2299 Savona (6:00) – Pisa Centrale (10:38). Il regionale 21021 tra Genova Voltri (6:22) e Recco (7:45) è stato parzialmente cancellato.

I treni direttamente coinvolti dai ritardi sono i seguenti:

• RV 2183/2184 Ventimiglia (5:09) – Milano Centrale (9:40)

• R 11360 La Spezia Centrale (4:30) – Ventimiglia (9:22)

• R 11362 La Spezia Centrale (5:08) – Savona (8:20)

• R 11220 Sestri Levante (5:47) – Genova Voltri (7:34)

• R 11223 Savona (6:28) – Recco (8:07)

• R 11225 Savona (6:33) – Genova Brignole (7:43)

• R 21025 Savona (6:55) – Recco (8:40)