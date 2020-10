Treni, traffico in tilt per il maltempo: allagamenti a Sampierdarena, mareggiata a Nervi

Genova. Traffico ferroviario rallentato sulla Genova Ventimiglia a causa di alcuni allagamenti provocati dal forte maltempo che sta imperversando sulla nostra regione.

La criticità si è verificata a Sampierdarena a causa di un deviatoio allagato per maltempo. Al momento sono in ritardo almeno sei convogli: tre regionali, due intercity e un Thello. Ma non solo: segnalate altre situazioni con rallentamenti a causa del maltempo in particolare per mareggiata tra Loano e Albenga e a Genova Nervi e nella tratta La Spezia e Corniglia dove si viaggia su un binario a senso unico alternato per consentire intervento dei vigili del fuoco nei pressi di La Spezia per la presenza di canne sulla sede ferroviaria

Ecco l’elenco dei treni direttamente coinvolti: IC 35524 Roma Termini (15:57) – Ventimiglia (23:30); IC 689/690 Milano Centrale (20:05) – Ventimiglia (23:56); EC 147/148 Nice Ville (18:06) – Ventimiglia – Milano Centrale (22:53); RV 11355 Ventimiglia (19:57) – Genova Brignole (22:32).

E ancora: RV 2197/2198 Albenga (20:10) – Milano Centrale (23:35); RV 2195/2196 Milano Centrale (20:25) – Albenga (23:58); R 6075 Acqui Terme (20:40) – Genova Brignole (22:06).

Treno parzialmente cancellato: R 11280 Genova Brignole (21:35) – Savona (22:50): limitato a Genova Sampierdarena (21:49).