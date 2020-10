Trasporto pubblico dedicato agli studenti, da lunedì 26 ottobre attivo anche il servizio per la Valpolcevera

Genova. Salgono a nove i servizi aggiuntivi organizzati da AMT per gli studenti. Oltre alle linee straordinarie già comunicate nella giornata di ieri, recependo le istanze del territorio avanzate all’Amministrazione, verrà aggiunto da lunedì anche il servizio scolastico Pallavicini – Avio.

Tutti i servizi scolastici saranno in vigore da lunedì 26 ottobre, dalle 7 alle 9 del mattino.

I posti aggiuntivi offerti su queste tratte saliranno così a 2.650 all’ora, aggiungendosi ai precedenti quelli del nuovo servizio in Valpolcevera.

Di seguito si riportano tutti i servizi che saranno operativi da lunedì, con i rispettivi percorsi.

Servizio scolastico Brignole FS – Cavalcavia Carrara: piazza Verdi, via T.Invrea, corso Gastaldi, corso Europa, Cavalcavia Carrara

Servizio scolastico Brignole FS – Marassi: piazza Verdi, via Canevari, via Moresco (Firpo)

Servizio scolastico Brignole FS – Merani: piazza Verdi – corso Buenos Aires – piazza Tommaseo – via Nizza – Merani

Servizio scolastico Brignole FS – Molassana: piazza Verdi, via Canevari, via Bobbio, via Piacenza, Molassana

Servizio scolastico Montano – Dinegro: piazza Montano, via Cantore, Dinegro

Servizio scolastico Principe FS – piazza Sopranis: Principe, via Buozzi, Dinegro, via Venezia (Sopranis)

Servizio scolastico Sestri FS – Borzoli: via Travi, via Menotti, Borzoli (Venzano)

Servizio scolastico via Giotto – Sestri FS: via Menotti, via Puccini (FS), via Albareto, via Siffredi, via Giotto

Servizio scolastico Pallavicini – Avio : piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Fillak, via Reti, piazza Montano, via Avio

I bus riporteranno sui display la scritta “Servizio scolastico” e le diverse destinazioni, in modo da differenziarli dalle normali linee urbane e renderli facilmente identificabili come servizi dedicati agli studenti. Questi servizi verranno monitorati per valutarne l’utilizzo e l’efficacia, pronti ad apportare eventuali ulteriori variazioni sul territorio.