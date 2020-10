Torna l’ora solare: lancette indietro la notte tra il 24 e il 25 ottobre

Genova. Con il buio sempre più fitto la mattina in tanti cominciano a pensare a quando tornerà l’ora solare che consente di aver più luce la mattina (ma ovviamente meno la sera.

Ebbene quest’anno il cambio dell’ora arriverà nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre: le lancette verranno spostate un’ora indietro, dalle 3 alle 2.

In questo modo guadagneremo un’ora di sonno per quel fine settimana, ma perderemo per il prossimi sei mesi un’ora di luce al pomeriggio.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo, fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

E in questo anno segnato dalla pandemia qualcuno sui social prova a scherzare sul fatto di avere un’ora in più di questo 2020, in fondo, ne avremmo anche fatto a meno! Difficile dargli torto…