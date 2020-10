Torna “Genova per voi”, il talent per autori di canzoni che mette in palio un contratto editoriale

Genova. Si sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione di “Genova per Voi”, talent nazionale per autori di canzoni prodotto da Atid con il sostegno di Siae e la collaborazione del Comune di Genova. In palio c’è un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi e tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno alla Siae.

Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono il 15 dicembre 2020. La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito www.genovapervoi.net

La direzione artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la direzione organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti. “È un’edizione speciale, quella che si apre oggi. Malgrado le difficoltà oggettive che sta subendo tutto il mondo della musica e degli autori” – dichiarano Alloisio e Zanetti – abbiamo voluto dare un segnale di ripresa. Su invito di Siae, ad agosto abbiamo iniziato a preparare la nuova edizione, confortati anche dalla scelta di Universal Music Publishing che ad aprile 2020, in pieno lockdown, ha firmato un contratto con Alessandro La Cava, giovanissimo finalista della sesta edizione. Segno evidente che Genova per Voi, e ne andiamo, crediamo giustamente, orgogliosi, rappresenta una vera opportunità professionale per gli autori di canzoni”.

L’ottava edizione si svolgerà su due anni: le selezioni nel 2020, i laboratori e la finale nel 2021. Per compensare il mancato o ridotto contributo economico, causa Covid, di alcuni enti che negli anni scorsi ci avevano aiutato a sostenere le spese della manifestazione, per la prima volta verrà richiesta una quota di iscrizione (25 euro). Durante i laboratori, i finalisti saranno seguiti dal team di Universal Music Publishing diretto da Klaus Bonoldi.

I SUCCESSI DI “GENOVA PER VOI”

Le precedenti edizioni hanno scoperto grandi talenti come Federica Abbate, l’autrice italiana più venduta di sempre. Ha firmato numerose hit (per Baby K. e Giusy Ferreri, Loredana Berté, Boomdabash, Michele Bravi, Fedez, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Noemi, Marracash, Eros Ramazzotti..) che le sono valse decine di Dischi di Platino. Firma il singolo più venduto del 2019 “Una volta ancora” di Fred de Palma e Ana Mena conquistando 5 Dischi di Platino in Italia e 4 in Spagna. Nell’estate 2020 continua a dominare le classifiche italiane scrivendo brani come “Karaoke” di Alessandra Amoroso e Takagi e Ketra (3 Dischi di Platino), “Mediterranea” di Irama (3 Dischi di Platino), “A un passo dalla luna” di Rocco Hunt e Ana Mena (2 Dischi di Platino). Per il singolo «Roma-Bangkok» di Baby K. e Giusy Ferreri ha ottenuto il Disco di Diamante.

Non da meno è Emanuele Dabbono che ha scritto, con e per Tiziano Ferro, hit come “Incanto”, “Il Conforto”, “Valore Assoluto”, “Lento/Veloce”, “Buona (cattiva) sorte”, ottenendo vari Dischi di Platino.

Tra i vincitori delle scorse edizioni, segnaliamo Simone Cremonini, che ha scritto per Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo, Elodie e Marco Masini, e Maria Luisa De Prisco, che ha firmato “Il peso del coraggio” (il brano che Fiorella Mannoia ha presentato al Festival di Sanremo del 2019). Una menzione particolare per Willie Peyote, rapper e cantautore torinese, ormai considerato una delle figure di spicco della scena rap/cantautorale italiana. Sempre in ambito rap-hip hop, vanno citati anche Claver Gold, Dutch Nazari e Murubutu.