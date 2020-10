Test rapidi a Villa Bombrini, Toti in visita al centro Asl 3: “Presto anche a Struppa e Recco”

Genova. “Risposte concrete per i cittadini: ecco il nuovo punto della Asl3 a Cornigliano per i test rapidi. Chiunque può accedere a piedi senza bisogno di appuntamento, fare gratuitamente il test e avere il risultato in soli 10 minuti.

Dopo la Commenda di Pré e la Valpolcevera, questo nuovo punto aumenta ancora la nostra capacità di monitoraggio in attesa che la prossima settimana aprano altri due ambulatori a Struppa e Recco. Tracciare, testare e trattare: così combattiamo il virus”.

Lo ha scritto il presidente di Regione Liguria sulla sua pagina Facebook dopo la visita di questa mattina al nuovo punto per tamponi rapidi antigenici di Asl 3 aperto a Villa Bombrini, nel quartiere genovese di Cornigliano.