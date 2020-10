Tenta di rubare nel camper di un espositore del Nautico mentre il proprietario dorme: arrestato

Genova. Si è introdotto nel camper di uno degli espositori del salone nautico per rubare mentre il proprietario dormiva. L’uomo però si è svegliato e ha messo in fuga il ladro chiamando la polizia

E’ successo questa mattina alle 5 in corso Italia in uno dei parcheggi riservati agli espositori del salone. I poliziotti lo hanno trovato mentre tentava di nascondersi all’interno di un’auto parcheggiata poco distante a cui aveva forzato la portiera con una chiave inglese.

Dal controllo successivo è emerso che l’uomo, prima di tentare il furto nel camper, aveva già infranto i finestrini di 4 vetture parcheggiate sempre nei pressi, rubando due bancomat.

Protagonista un 24enne nato in Libia, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio è stato arrestato per furto e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.