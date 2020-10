Tamponi rapidi, a Genova si potranno fare in altri 4 punti (oltre alla Commenda di Prè)

Genova. Dopo l’esperimento alla Commenda di Prè i tamponi rapidi saranno estesi anche nelle altre zone della città, probabilmente non con altri ambulatori mobili ma in modalità drive-trough. I nuovi punti saranno attivati “a giorni”, ha spiegato oggi il direttore della Asl 3 Luigi Bottaro facendo il punto in conferenza stampa col governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci sulla nuova ordinanza che introduce ulteriori restrizioni per fermare il contagio a Genova.

“In centro storico è stato un successo – commenta Bottaro – abbiamo avuto gente dal centro storico e non solo, molti sono arrivati da fuori. L’idea è quella di espandere l’esperienza sul Ponente e in altre aree della città, pensiamo anche alla Valpolcevera, al Levante genovese e all’entroterra della Valbisagno“.

Il secondo punto per effettuare i test verrà allestito “tra Sampierdarena e Cornigliano“, ha detto il direttore della Asl, una delle zone in cui la circolazione del virus è più alta dopo il centro storico. Per le altre direttrici non verrà seguita per forza la logica della maggiore incidenza. “Cerchiamo di andare incontro anche alle richieste della cittadinanza, qualcuno ad esempio mi ha parlato di Voltri”, rivela Bottaro.

A differenza della Commenda l’accesso non avverrà mettendosi in coda a piedi. “Ci piace molto il sistema drive–trough, a Quarto abbiamo registrato 270 accessi al giorno – continua il direttore della Asl 3 genovese – . In ogni caso sarà tutto definito in breve, nel giro di qualche giorno”.

Nel frattempo “lunedì”, ha spiegato Bottaro, sarà allestito il presidio per i tamponi all’aeroporto Cristoforo Colombo. Potranno utilizzarlo i viaggiatori che sbarcano dai voli in arrivo dai Paesi esteri per cui il governo ha previsto l’obbligo di effettuare il test.