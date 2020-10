Genova. Prima sconfitta in campionato per la Superba che, dopo aver battuto San Quirico Burlando e Mura Angeli, è stata sorpresa dal Torriglia, capace di imporsi per 3 a 1 sul campo dei grigioneri a Lagaccio. Si è trattato dell’unico incontro del quarto turno del girone B disputato; gli altri sette sono stati rinviati per l’emergenza sanitaria.

Gianluca Rasero fa una premessa: “È stata una cosa surreale, perché giocare solo noi su otto gare è veramente qualcosa che non mi sarei mai aspettato nella mia vita”.

L’attaccante classe 1991 della Superba commenta così la partita: “Abbiamo giocato, volevamo portare a casa i tre punti. Nel primo tempo, o almeno i primi trentacinque minuti, li abbiamo messi sotto andando in vantaggio e rischiando di fare anche il secondo. Poi quando non la butti dentro rischi di prendere il gol e alla fine sul loro primo tiro abbiamo preso gol. Poi nel secondo tempo non siamo scesi in campo, prendendo il secondo e il terzo meritatamente“.