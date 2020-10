Successo per i Rolli Days “su prenotazione”, ingressi esauriti e molti arrivi da fuori regione

Genova. I Rolli Days si confermano come un vero e proprio segno distintivo di Genova: anche questa edizione autunnale, che sì è svolta in modalità live&digital, ha avuto un ottimo successo di pubblico, sia in presenza sia online. Una formula unica sempre più apprezzata, che richiama un grande pubblico da tutta Italia e dall’estero.

Sono state circa 12 mila le presenze di genovesi e turisti che, su prenotazione, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre hanno visitato i palazzi nobiliari aperti. Ricordiamo che le visite sono state organizzata in piena sicurezza, seguendo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19.

«Oggi è una giornata importante, la conclusione di un bellissimo lavoro di squadra. Un insieme di volontà, idee, passione e amore per un patrimonio unico di Genova: i Palazzi dei Rolli – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Sono fiera e felice di aver avuto la fiducia e la collaborazione di tutti. Ho visto coinvolgimento, capacità e voglia di portare a casa il migliore dei risultati possibili».

Per quanto riguarda gli eventi e le attività collaterali:

Rolli experience 30

Visite con guide turistiche 250

Concerto Collegium Pro Musica 70

Concerto Filarmonica Sestrese 200

Concerto ottoni del Carlo Felice (sabato 10 in piazza Fontane Marose) 150

Quartetto del Carlo Felice (domenica 11 nel foyer) 30

Palazzi in luce 2.000

La percentuale dei visitatori genovesi che hanno partecipato ai Rolli Days è del 60,88 per cento. Circa il 40 per cento delle presenze arriva da fuori, soprattutto da Milano. A seguire Bologna, Firenze, Roma, Torino.