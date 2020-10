Sport, Asef sarà sponsor ufficiale del Cus Genova Volley per la stagione 20/21

Genova. A.Se.F. Srl e Cus Genova uniti per lo Sport. L’azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri è diventata main sponsor per la stagione agonistica 2020/2021 della sezione volley della blasonata società biancorossa genovese, punto di riferimento nel capoluogo ligure per studenti e universitari e non solo.

A.Se.F. ha sponsorizzato l’attività delle formazioni femminile e maschile – che militano rispettivamente in serie D e serie B nazionali – attingendo al proprio fondo sociale annuale, battezzato significativamente “A.Se.F. per Genova”.

Il fondo ha lo scopo di finanziare attività pubblico/private che abbiano una chiara valenza e ricaduta sociale in ambito genovese. La società partecipata del Comune ha destinato al fondo una cifra complessiva annuale di centomila euro. Particolarmente spiccata l’attenzione per lo sport dell’Amministratore unico della partecipata comunale Maurizio Barabino e del Dirigente amministrativo e gestionale Franco Rossetti, entrambi ex atleti in ambito di canottaggio e calcio.

“Associare il nome dell’azienda a quello del Cus Genova è per noi particolarmente significativo – commenta Franco Rossetti – Il Cus Genova dal 1947 ricopre un ruolo di aggregante sociale per migliaia di giovani, avviandoli allo sport e talvolta lanciandoli nell’Olimpo delle rispettive discipline”. Non si contano gli atleti che il Cus Genova ha portato ai massimi livelli. Tra questi anche le colonne portanti del settore volley, dal 2017 in ascesa verso le massime serie nazionali.

“Forse nessuna attività più dello sport può ritenersi formativa e portatrice di grandi valori sociali – asserisce Maurizio Barabino – Condividiamo appieno i valori portati dal Cus Genova”.

Stefano Barberis, team manager del CUS Genova Volley, presenta la stagione a cui i biancorossi genovesi si affacciano: “Per il secondo anno consecutivo abbiamo il piacere di avere al nostro fianco A.Se.F., una realtà imprenditoriale genovese solida e robusta che ogni giorno è a fianco dei cittadini delle nostra città. Ci fa ancor più piacere rinnovare la nostra collaborazione con A.Se.F. in questo anno di “ripartenza” in cui coraggiosamente come CUS Genova continuiamo ad offrire alla nostra città la possibilità di essere ai massimi livelli della pallavolo nazionale. Questo non sarebbe ovviamente possibile – prosegue Barberis – senza il supporto dei nostri partner come A.Se.F.. La squadra è stata profondamente rinnovata, con numerosi innesti giovani di altissima prospettiva: speriamo di divertirci in palestra tutti insieme”.

A.Se.F. Srl, nella stagione agonistica alle porte, si pregia di sponsorizzare, oltre al Cus Genova Volley, anche l’ASD Bogliasco 1951, società sportiva levantina in cui spiccano le squadre di pallanuoto femminile e maschile oltreché quella di nuoto sincronizzato.