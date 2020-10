Sorridi alla salute: oggi è la giornata internazionale dell’igienista dentale

Genova. Oggi, sabato 10 ottobre si celebra la giornata internazionale dell’igienista dentale, dal titolo Sorridi alla salute. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere e garantire il mantenimento della salute orale di tutti i cittadini tramite la presenza degli igienisti, anche durante l’emergenza dovuta al Covid – 19.

L’igienista dentale si occupa della prevenzione, primaria e secondaria, delle affezioni oro dentali. “L’igiene orale è fondamentale per tutte le età – afferma la dott.ssa Paola Gavoglio, presidente della commissione d’albo degli igienisti dentali dell’Ordine dei TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona – Ci prendiamo cura dell’igiene dentale e della salute del cavo orale della popolazione su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi abilitati alla professione di odontoiatria. Avere cura della propria bocca previene molte patologie”.

Gli igienisti dentali sono laureati nel corso di laurea in Igiene Dentale, afferente alla Facoltà di Medicina. Sono professionisti autonomi, con un proprio codice deontologico e sono iscritti all’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Il ruolo ricoperto dagli igienisti dentali è fondamentale per la popolazione. Si occupano di educare all’igiene orale, prima ancora di intervenire sul paziente, insegnando a grandi e piccini come lavarsi i denti e tenere un cavo orale in ordine. Inoltre, svolgono una funzione saliente per tutti coloro che hanno delle patologie croniche, per disabili, anziani o tutti coloro che sono stati colpiti da malattie ingravescenti.

“Sarebbe importante– spiega Paola Gavoglio – che la figura dell’igienista dentale venisse inserita nel sistema sanitario per supportare chi è già fragile, sia dal punto di vista sanitario che economico”.

La giornata internazionale dell’igienista dentale, istituita da AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) è rivolta ai cittadini di tutte le fasce di età e verrà trasmesso sul sito www.aiditalia.it, che includerà quiz, video motivazionali e schede testuali, con consigli utili per l’esecuzione di una corretta igiene orale giornaliera e per il mantenimento della salute orale. Tutti i materiali saranno liberamente consultabili.

“Con questa iniziativa si vuole far conoscere la figura dell’igienista dentale e il ruolo importante che svolge come professionista sanitario- aggiunge la Presidente del commissione d’albo Gavoglio – Dopo la fine del lockdown gli igienisti hanno ripreso le proprie attività, in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa sul Covid-19”.

Prevenire è meglio che curare, diceva una vecchia reclame

Per promuovere una buona igiene del cavo orale gli igienisti consigliano di mangiare sano con pochissimi zuccheri, smettere di fumare, lavarsi i denti dopo ogni pasto e utilizzare regolarmente il filo interdentale o lo scovolino per eliminare i resti di cibo inarrivabili con l’utilizzo dello spazzolino.