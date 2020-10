Sestri Ponente, via Sant’Alberto chiusa al traffico per fuga di gas

Genova. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. A causa di una fuga di gas nella parte bassa di via Sant’Alberto, a Sestri Ponente, più o meno all’incrocio con via Merano, la stessa intera via Sant’Alberto è stata chiusa su disposizione della polizia locale.

La decisione per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto dal vicino distaccamento di Multedo insieme ai tecnici di Ireti.

Per sicurezza è stato necessario evacuare la palazzina nei pressi della fuga di gas. Si tratta del civico 2 di via Sant’Alberto.