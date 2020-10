Trasferta ancora amara per il Sestri Levante che dopo il ko di Tortona, sale in quota, letteralmente, fino in Valle D’Aosta per affrontare il Pont Donnaz Hône Arnad Evancon, rimediando, però un 2-0 senza repliche. Ancora senza alcuni dei suoi titolari, mister Ruvo si affida all’esperienza di bomber Croci e la freschezza del fantasista Buso, già decisivi entrambi in questo avvio di stagione.

I valdostani iniziano da subito a prendere il dominio del campo e con buona corsa e palleggio chiudono i Corsari nella loro metà campo. Decisivo Scuccimarra a sventare due occasioni create entrambe da Lauria, mentre Ruatto invece lo grazia calciando troppo debole. La migliore occasione tuttavia l’hanno proprio i rossoblù con Buso che prende la mira e fredda Vinci, ma la sfera si stampa sul palo a portiere battuto.

Alla mezzora il Pont Donnaz trova il vantaggio con una splendida azione corale in cui Lauria fa la torre per l’accorrente Masini il quale in corsa non sbaglia e infila Scuccimarra. Al 41° la gara si chiude, almeno virtualmente con Balzo che anticipa tutti girando sul palo lontano dove ancora Masini è rapace e devia la sfera per il 2-0 che sarà il punteggio definitivo.

Il secondo tempo vedrà i sestrini uscire dal guscio, ma trovarsi di fronte una muraglia alta come i castelli della bella Valle D’Aosta. Unica vera occasione quella di Chella che viene deviata da un difensore. Pont Donnaz che vince con merito grazie ad una bella organizzazione di gioco e all’intesa fra i reparti molto ben oliata. Per il Sestri invece un passo indietro e qualcosa di sistemare in vista dei prossimi impegni.

PONT DONNAZ HÔNE ARNAD EVANCON: Vinci; Scala, Maffezzoli, Balzo, Tanasa; Ciappellano, Filip, Masini, Ruatto; Lauria, Varvelli.

A disposizione: Gini, Paris, Ferrando, Sassi, D’Onofrio, Cena, Borettaz, Sterrantino, Jeantet.

Allenatore: Cretaz

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Scuccimarra; Grea, Pane, Contipelli; Cirrincione, Bianchi, Selvatico, Chella, Buffo; Croci, Buso.

A disposizione: Di Stasio, Catapano, Cavalli, Iurato, Ferretti, Cuneo, Marianelli, Puricelli, Mazzali.

Allenatore: Ruvo

ARBITRO: Marra di Mantova