Genova. Nel cuore di Serino vive una realtà unica nel suo genere. Diversi anni fa l’ex scuola del “paese” venne assegnata dal Municipio all’associazione ANGSA: realtà perfettamente integrata nel territorio che da sempre promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi pervasivi dello sviluppo in genere affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e nel principio delle pari opportunità.

L’edificio di Serino viene utilizzato da Angsa per realizzare splendidi manufatti attraverso un Laboratorio di decorazione della Ceramica, trovando con questa attività il miglior modo per veicolare la creatività dei ragazzi coinvolti ad ottenere un prodotto di pregevole valore. Il gruppo di artigiani è seguito da educatori e volontari che li aiutano ad eseguire il lavoro e tutte le attività connesse, curando anche il progetto educativo personale.

Foto 2 di 2



Negli anni l’associazione supportati dal Municipio hanno costruito rapporti di rete con altre associazioni e con realtà produttive del territorio, proprio da questa propensione al rapporto con gli altri, nasce la splendida collaborazione fra ANGSA e COSME SRL che, grazie al lavoro di quest’ultima, ha portato alla realizzazione di un importante intervento di riqualificazione della struttura permettendo ai ragazzi, finita l’emergenza covid, di riprendere l’attività artigianale godendo di un ambiente più sicuro e accogliente.

Il presidente di ANGSA Liguria Fabio Randazzo commenta così la collaborazione con COSME SRL” nove ragazzi e ragazze con autismo di Angsa Liguria hanno partecipato in piccolo gruppo, aiutati dai loro educatori, ai lavori di manutenzione diventando così, manovali d’eccezione. Chiara, Dario, Elena, Gabriele, Lorenzo, Luigi, Margherita, Riccardo, Viviana hanno tolto i calcinacci dalla vecchia pavimentazione esterna, hanno aiutato ad impastare e gettare il cemento, hanno messo il fissativo alle pareti e steso la malta per il muretto esterno. Siamo molto soddisfatti della proficua collaborazione con Cosme” .

C’è molto entusiasmo anche per l’AD di COSME Simone Zaffiri “Cosme ha sempre dato un’importanza fondamentale alle politiche ambientali e sociali Sempre al centro dei programmi e dei progetti futuri. Cosm è un’azienda certificata 100% sostenibile e anche i lavori in oggetto si possono definire a zero emissioni (Nei lavori di ristrutturazione sono stati utilizzati materiali E attrezzature di ultima generazione e automezzi elettrici). È nata così ormai da più di due anni la partnership con l’associazione Angsa Liguria Che ha già dato vita a tre progetti di partnership sociale partecipando alle ultime due edizioni del premio istituito da Celivo e Confindustria. Nello specifico nell’ultimo progetto Cosme si è fatta carico dei lavori di ristrutturazione della sede dell’associazione di Via Serino a Genova. I lavori hanno riguardato il ripristino del muro del viale di entrata, il rifacimento dei marciapiedi per tutto il perimetro della la sede, il ripristino delle caditoie della raccolta acque ed il collegamento con le tubazioni interrate , la chiusura di una parete esterna della struttura , il rifacimento e coloritura delle facciate. In questo progetto Cosme a voluto coinvolgere i ragazzi dell’associazione sia in piccole lavorazioni assieme al proprio personale sia dando loro spiegazione del come e del perché si stavano svolgendo queste lavorazioni, il materiale che veniva usato….eccetera. Il tutto nel rispetto delle norme sicurezza che l’emergenza di questi tempi prevede. Per Cosme è un grande piacere poter aiutare queste persone, le loro famiglie, i loro ragazzi… persone di grandi valori e di grande forza. Ed è una grande soddisfazione per noi sapere che questi eventi rimangono per tanto tempo impressi nella mente dei ragazzi E credo diano loro forza e felicità.”

Il Presidente del Municipio e la consigliera delegata allo sviluppo economico Claudia Benassi sottolineano come il lavoro di rete fra associazioni, istituzioni e realtà produttive sia essenziale per far crescere il tessuto sociale del territorio. La consigliera Benassi prosegue: ”Questa iniziativa di collaborazione tra terzo settore, istituzioni e impresa nasce grazie al lavoro che il Municipio svolge quotidianamente; questa bellissima iniziativa è frutto di uno scambio di informazioni legate alla grande voglia di mettersi a disposizione del sociale da parte di molti nostri imprenditori”.