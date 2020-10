Lavagna. Si sono giocati oggi due recuperi del girone A della Serie D.

La Lavagnese ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, nell’incontro valevole per la seconda giornata. Ne ha fatto le spese il Casale, sconfitto 2-1 al Riboli. Tutto nel primo tempo: locali in vantaggio grazie ad un autogol di Cintoi al 26°, pareggio di Poesio al 27° e gol di D’Orsi al 40°. I bianconeri fino ad ora hanno giocato due gare casalinghe, vincendole entrambe.

Per la terza giornata, il Legnano ha battuto 2-0 il Gozzano con due reti nel secondo tempo, segnate da Radaelli e Cocuzza su rigore.

Per quanto concerne le squalifiche, Giulio Menegazzo (Arconatese) è stato fermato per due turni in quanto espulso “per avere protestato con termini offensivi all’indirizzo del direttore di gara”. Giacomo Avellino (Lavagnese) è stato fermato per un turno, scontato oggi.

Ammenda di 500 euro al Borgosesia “per avere propri sostenitori per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 6 giornate:

5 reti: Sylla (Gozzano)

4 reti: Cocuzza (Legnano), Allegretti (Gozzano), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Chessa (Castellanzese)

3 reti: Romano (Sanremese), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pastore, Pavesi (Arconatese), Colombo (Castellanzese)

2 reti: D’Orsi (Lavagnese), Bigotto (Castellanzese), Carli (Saluzzo), Matera, Bramante (Borgosesia), Buso (Sestri Levante), Calì, Corno (Caronnese), Spoto (Derthona), Boiga (Vado), Bianco, Pedrabissi (Chieri)

1 rete: Travaglini, Scaringella, Santonocito (Caronnese), Bonaccorsi, Aiola (Borgosesia), Ngom, Bartulovic, Valagussa, Macrì, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Di Salvatore, Galvagno (Fossano), Capra, Gnecchi, Donaggio (Imperia), Bongiovanni, Daqoune, Merkaj, Gaeta, Cardore (Bra), Di Lernia, Gasparri, Radaelli (Legnano), Albini, Ientile, Gomis (Arconatese), Gerbino, Ferrandino, Spera, Benedetto, Conrotto (Chieri), Sterrantino, Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Valenti, D’Antoni (Vado), Mecca (Castellanzese), Gagliardi, Lo Bosco, Demontis, Diallo, Mikhailovsky (Sanremese), Manasiev, Concas, Gueye (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi (Saluzzo), Croci (Sestri Levante), Rampin (Gozzano), Buongiorno, Cantatore, L. Oneto (Lavagnese), Poesio (Casale)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese)