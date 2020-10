Serie C femminile: terza stagione all’Admo per Alexandra Malatto

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo ha annunciato la conferma di Alexandra Malatto nella prima squadra femminile, che nella stagione sportiva 2020/2021 disputerà il campionato di Serie C.

“Ho iniziato nel Volley Sestri Levante, ma dall’età di 14 di anni la società genovese Volley Genova VGP mi ha presa con sé e mi ha dato modo di crescere pallavolisticamente e caratterialmente – spiega Alexandra, che vive a Sestri Levante -. Conservo con me numerose esperienze di pallavolo di alto livello, grazie ai due campionati di Serie B2 a cui ho preso parte. Negli anni successivi ho però deciso di avvicinarmi sempre di più a casa, arrivando a giocare a Recco, a Uscio e per finire a Lavagna, nell’Admo, in Serie C, dove inizio il mio terzo anno“.

“Nella scorsa stagione avremmo dovuto dimostrare di essere una squadra all’altezza del campionato nonostante la perdita di alcune giocatrici decisive. Purtroppo non lo sapremo mai! Si è concluso in un momento in cui tutto poteva succedere. Quest’anno la squadra è stata rinnovata con l’inserimento di nuove giovani. Ci aspetta tanto lavoro – conclude Malatto -, l’obbiettivo è crescere e dimostrare di meritare il campionato di C!”.