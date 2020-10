Chiavari. La Virtus Entella comunica, come da nota della Lega di Serie B il rinvio della gara contro il Venezia, valevole per la quinta giornata del campionato, programmata per oggi, con recupero fissato a sabato 14 novembre alle ore 15. Tra i tesserati della squadra ospite è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19.

Nel contempo la società chiavarese tiene a precisare di non aver avuto alcun nuovo soggetto positivo da lunedì scorso. Come da protocollo l’intero gruppo squadra è stato sottoposto ad un ciclo di tamponi al fine di eseguire uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita. Tutti i test hanno dato risultato negativo.