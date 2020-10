Chiavari. Dopo una settimana di pausa, torna in campo la Serie B. La Virtus Entella ospita la Reggina, squadra neopromossa ma molto ambiziosa, tra le protagoniste del calciomercato.

Nei primi due turni di campionato i chiavaresi hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta; i calabresi un pari ed una vittoria.

Nella giornata di ieri un componente dello staff chiavarese è stato trovato positivo al Covid-19. Questa mattina la Virtus Entella ha comunicato di aver sottoposto l’intero gruppo squadra ad un ulteriore ciclo di tamponi al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita contro la Reggina. Tutti i test hanno dato risultato negativo. L’orario di inizio della partita è stato posticipato alle 15.

Bruno Tedino presenta i suoi con un 4-3-1-2 con Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Crimi, Paolucci, Brescianini; Morosini; Brunori Sandri, De Luca.

A disposizione ci sono Koutsoupias, Toscano, Bonini, Cleur, De Santis, Pellizzer, Cardoselli, Balducci, Coppolaro, Albertazzi, Petrovic, Mancosu.

Domenico Toscano schiera un 3-4-1-2 con Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis.

In panchina siedono Farroni, Peli, Rivas, Gasparetto, De Rose, Faty, Stavropoulos, Folorunsho, Mastour, Marcucci, Di Chiara, Vasic.

Dirige l’incontro Luca Pairetto della sezione di Torino, coadiuvato da Vito Mastrodonato (Molfetta) e Marco Trinchieri (Milano); quarto uomo Simone Sozza (Messina).

Squadre in campo con le classiche divise: liguri in maglia a strisce verticali biancocelesti, pantaloncini e calzettoni bianchi; ospiti in completo amaranto.

Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Jole Santelli, governatrice della Regione Calabria scomparsa giovedì. Si gioca davanti ai mille spettatori ammessi; la giornata è soleggiata.

La Reggina parte forte e guadagna due corner nei primi due minuti; sul secondo Cionek colpisce di testa: facile la presa di Borra.

Al 3° potente sinistro dai venti metri di Liotti: palla fuori di poco.

L’Entella comincia a farsi avanti. Al 6° De Luca prova lo stacco in area ma commette fallo. All’11° Brunori guadagna una punizione in fase offensiva.

Al 13° Ménez cerca Situm, intercetta Chiosa. Al 15° Ménez prova ancora ad innescare Situm che si inserisce sulla destra, palla troppo lunga.

Al 19° tiro al volo di Bellomo su respinta della difesa locale, palla che passa di poco a lato della porta di Borra.

Al 20° viene ammonito Ménez per un intervento in ritardo su Crimi.