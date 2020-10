Chiavari. Il giudice sportivo ha fermato un solo giocatore del campionato di Serie B.

Joel Chukwuma Obi (Chievo Verona) è stato squalificato per due giornate con 1.000 euro di multa per essere stato espulso “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, all’atto del provvedimento d’ammonizione, rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose”.

Gli allenatori Carmine Alessandria e Maurizio Guido (Reggina), espulsi, sono stati squalificati per una giornata.

Ammenda di 5.000 euro al Pordenone “per responsabilità oggettiva, per avere, nell’intervallo della gara, una persona non autorizzata presente nello spogliatoio rivolto frasi gravemente ingiuriose e offensive all’arbitro”.

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

2 reti: Mazzocchi (Reggiana), Vido (Pisa), Liotti, Menez (Reggina)

1 rete: Caracciolo (Pisa), Ogunseye, Benedetti, D’Urso, Gargiulo, Tsadjout (Cittadella), Moreo, La Mantia (Empoli), Varone, Martinelli (Reggiana), Casasola, Djuric, Tutino (Salernitana), Donnarumma (Brescia), Cavion (Ascoli), Aramu (Venezia), Maistro (Pescara), Cappelletti (Vicenza), Henderson, Mancosu (Lecce), Mogos (Chievo), Diaw (Pordenone), Novakovich, Szyminski (Fronsinone), Salamon (Spal), Buonaiuto (Cremonese)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza)