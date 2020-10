Chiavari. Nello scorso fine settimana sono state disputate solamente sette partite. Ai provvedimenti arbitrali ha fatto seguito la squalifica di tre calciatori ed un tecnico.

Antonino Barillà (Monza), Luca Rossettini (Lecce) e Mattia Viviani (Chievo) dovranno saltare il prossimo incontro.

Eugenio Corini, allenatore del Lecce, è stato squalificato per una gara con ammenda di 5.000 euro in quanto espulso “per avere, al 41° del primo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato in maniera irrispettosa la decisione dell’arbitro, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonava il terreno di giuoco dopo l’espulsione”.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

4 reti: Diaw (Pordenone)

3 reti: La Mantia, Moreo (Empoli), Liotti (Reggina), Mazzocchi (Reggiana), Tutino (Salernitana).

2 reti: Castro (Spal), Novakovich (Frosinone), Coda (Lecce), Gargiulo (Cittadella), Aramu (Venezia), Garritano, Djordjevic (Chievo), Djuric, Kupisz (Salernitana), Vido, Marconi (Pisa), Ménez (Reggina), Maistro (Pescara), Ndoj (Brescia).

1 rete: Caracciolo, Masucci (Pisa), Ogunseye, Benedetti, D’Urso, Tavernelli, Tsadjout, Rosafio (Cittadella), Romagnoli, Bajrami, Mancuso (Empoli), Varone, Martinelli (Reggiana), Casasola, Anderson (Salernitana), Donnarumma, Aye (Brescia), Cavion, Sabiri, Bajic (Ascoli), Forte, Maleh, Karlsson (Venezia), Cappelletti, Rigoni, Dalmonte, Meggiorini (Vicenza), Henderson, Mancosu, Dermaku (Lecce), Mogos (Chievo), Ciano, Szyminski, Salvi (Frosinone), Salamon, Paloschi, Strefezza, Murgia, Valoti, S. Esposito (Spal), Buonaiuto, Gaetano, Valzania (Cremonese), Mancosu (Virtus Entella), Barison, Ciurria (Pordenone), Carretta, Gliozzi (Cosenza), Crisetig, Folorunsho (Reggina), Frattesi, Boateng (Monza)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza).