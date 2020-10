Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite del turno infrasettimanale, il giudice sportivo ha squalificato due calciatori di Serie B.

Mardochee Nzita Theto (Pescara) e Andrea Tiritiello (Cosenza) sono stati fermati per una giornata.

Nicolò Rinaldi, operatore medico della Reggiana, è stato squalificato per due gare in quanto espulso “per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione irrispettosa e, per avere inoltre, reiterato tale protesta appoggiando una mano sulla spalla del quarto ufficiale”.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

3 reti: Mazzocchi (Reggiana), Diaw (Pordenone), Tutino (Salernitana).

2 reti: Gargiulo (Cittadella), Aramu (Venezia), Garritano (Chievo), Djuric, Kupisz (Salernitana), Vido, Marconi (Pisa), Liotti, Ménez (Reggina), Maistro (Pescara), Moreo (Empoli), Ndoj (Brescia).

1 rete: Caracciolo (Pisa), Ogunseye, Benedetti, D’Urso, Tavernelli, Tsadjout, Rosafio (Cittadella), La Mantia, Romagnoli, Bajrami, Mancuso (Empoli), Varone, Martinelli (Reggiana), Casasola (Salernitana), Donnarumma, Aye (Brescia), Cavion, Sabiri, Bajic (Ascoli), Forte, Maleh, Karlsson (Venezia), Cappelletti, Rigoni (Vicenza), Henderson, Mancosu, Dermaku, Coda (Lecce), Mogos (Chievo), Novakovich, Szyminski, Salvi (Frosinone), Salamon, Paloschi, Strefezza, Castro, S. Esposito (Spal), Buonaiuto, Gaetano, Valzania (Cremonese), Mancosu (Virtus Entella), Barison (Pordenone), Carretta (Cosenza), Crisetig (Reggina), Frattesi (Monza)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza).