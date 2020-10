Salsomaggiore Terme. La Serie A 2020/2021 di calcio a 5, ridotta a 14 squadre, prende il via con una prima giornata che si disputa in un’unica sede, Salsomaggiore Terme, a porte chiuse. Sette incontri in tre giorni per un appuntamento denominato #re5start, a sottolineare la ripartenza della disciplina in Italia dopo il lungo stop forzato.

La CDM Futsal Genova debutta affrontando una squadra con la quale, nella scorsa stagione, aveva battagliato nei bassifondi della classifica: la Todis Lido di Ostia.

Milton Gomes Vaz schiera nel quintetto iniziale Raffaele Lo Conte, Andrea Ortisi, Eriel Pizetta, Junior Silon, Jeferson Fernando Titon.

A disposizione ci sono Yuri Pozzo, Davide Vignolo, Simone Foti, Ricardo Caputo, Joao Vitor, Fabinho Rodrigues Da Silva, Matteo Piccarreta, Renan Pizzo, Antonio Molaro.

Gianfranco Angelini manda inizialmente in campo Edoardo Di Ponto, Matteo Esposito, Daniele Gattarelli, Gabriel Rodrigues Motta, Federico Barra.

In panchina siedono Cristian Cerulli, Francesco Barra, Diego Regini, Tiziano Chilelli, Christopher Cutrupi, Raul Rocha, Federico Scalambretti, Valerio Lutta.

Arbitrano Michele Bensi (Grosseto) ed Elena Lunardi (Padova); al cronometraggio Natale Mazzone (Imola).