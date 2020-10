“Senza pubblico non è più la festa del nuoto”: salta il Trofeo Aragno

Genova. La 15ª edizione del Trofeo di Nuoto G.S. Aragno è sospesa. Non se la sentono gli organizzatori a dichiarala annullata perché volontà e speranza immaginano un evento rinviato da gennaio 2021 a data da destinarsi.

“A porte chiuse, senza pubblico e con il distanziamento degli atleti, non è più la festa del nuoto, la nostra festa” precisa Marco Ghiglione, direttore dell’Aquacenter I Delfini.

“Ci abbiamo pensato a lungo, mancherebbe l’atmosfera e la vocazione del Trofeo Aragno sarebbe snaturata – prosegue -. Ci hanno chiamato amici da tutta Italia, continuano ad arrivare richieste, ma in queste condizioni non ce la sentiamo di mettere in vasca mille persone. La volontà è quella di trovare una nuova data, lavoriamo tutti per questo”.