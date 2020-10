Genova. Una trentina di genitori di alunni dell’istituto comprensivo Montaldo di Staglieno ha partecipato venerdì e sabato scorsi alla consegna e “messa a dimora” dei banchi monoposto forniti dal ministero.

Una vera e propria task force di volontari che in due giorni di lavoro è riuscita a sostituire i banchi vecchi, momentaneamente accatastati nella palestra della scuola elementare Da Passano, sostituendoli con i 240 nuovi banchi monoposto compatibili alle nuove normative anti-covid.

di 4 Galleria fotografica Volontari Da Passano







“Siamo pronti ad attivarci per la prossima consegna – ci confermano – consegna che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare per quanto riguarda la scuola media”. I volontari hanno poi aiutato il personale scolastico con le operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici, permettendo quindi agli alunni di non perdere neanche un’ora di lezione.

Tutte le persone intervenute in questa due giorni di lavoro, sono state registrate dal Municipio IV Media Val Bisagno nelle liste dei volontari, garantendo in questo modo la copertura assicurativa per ognuno.