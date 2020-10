San Martino, lunedì aggiornamento del software di accettazione in Radiologia

Genova. La direzione ospedaliera del policlinico San Martino di Genova informa che lunedì 2 novembre, a partire dalle 18 e per le successive 4 ore, è previsto l’aggiornamento del software di accettazione radiologica in uso presso l’ospedale.

L’aggiornamento, collegato all’attività di sostituzione del parco di strumentazioni tecnologiche, è necessario sia per garantire la massima compatibilità con il nuovo sistema operativo, sia per le ulteriori attività evolutive previste per il prossimo anno.

Si precisa che l’attività non comporta blocchi della piattaforma di gestione immagini, che continuerà a funzionare. Se si rendesse necessario, nella sua modalità di continuità operativa, sarà richiesto l’inserimento manuale dei nominativi dei pazienti.