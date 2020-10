San Martino, dalla onlus Arca sei nuove culle per Neonatologia

Genova. L’Associazione L’Arca Onlus ha donato 6 nuove moderne culle neonatali all’Unità Operativa di Neonatologia dell’Ospedale Policlinico San Martino.

Questa tipologia di culla è dotata di un carrello regolabile in altezza e di un fianco apribile, può essere agganciata e adattata perfettamente al letto della donna consentendo un contatto diretto, in massima sicurezza, tra la mamma e il suo bambino, favorendo così la pratica del co-spleeping sicuro e del rooming-in.

“L’OMS e l’UNICEF – si legge in una nota dell’ospedale – ritengono infatti che, tra i fattori che influenzano il normale approccio e il proseguimento dell’allattamento al seno, rientrino diverse pratiche assistenziali, tra cui di fondamentale importanza quella del rooming-in, che consiste nel permettere fin da subito la permanenza del neonato nella stessa stanza della madre 24 ore su 24. Condividere il proprio letto con il neonato è tuttavia una pratica complessa che può comportare dei rischi, come lo schiacciamento o la caduta dal letto. Tali rischi possono essere superati utilizzando culle che permettono un facile accesso al neonato anche se gli spazi di mamma e bambino sono in realtà separati, proprio come quelle donate”.