Sampdoria, mercato caldo in attesa della Fiorentina

Genova. Motori sempre più caldi, nell’avvicinarsi alla “dead line” (scadenza) del calciomercato estivo. Intanto la Samp ufficializza la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione all’Atalanta di Fabio Depaoli, mentre – con la stessa formula – è imminente l’annuncio del passaggio di Ronaldo Vieira all’Hellas Verona.

I motori rischiano di andare addirittura fuori giro, quando inizia a circolare la voce che il Benevento punterebbe a portare in Sannio Fabio Quagliarella, tanto più che la notizia segue i continui tam tam che riferiscono di trattative sempre più avanzate per far vestire il granata a Gastón Ramírez ed a Omar Colley il bianconero del Fulham.

Quanto ad Jakub Jankto, la mancata convocazione per la trasferta di Firenze, sembra dovuta ad un infortunio.

Per coprire il buco della possibile partenza di Colley, la pista primaria è quella che porta a Federico Fazio, purché si riesca a smuovere lo scoglio ingaggio.

Nel frattempo i media si scatenano con un paio di nomi nuovi. Il primo è quello di Kōstas Laïfīs, difensore centrale cipriota, classe ’93, di piede mancino, dello Standard Liegi (oltre 140 partite con il team belga e 36 con la sua Nazionale), per il quale si parla di imminenti visite mediche, mentre la voce sul secondo arriva dalla Francia, dove il difensore del Tolosa, Kelvin Amian, viene dato nel mirino della Sampdoria. Si tratta di un ’98, nel giro della Under 21 francese, che occupa in prevalenza la fascia destra (abile sia in fase di spinta, sia difensiva), ma la cui duttilità gli consente di disimpegnarsi positivamente anche da centrale difensivo, per cui potrebbe essere un’alternativa all’ingaggio di Salva Ferrer, ma anche il sostituto di Omar Colley.