Sampdoria: come ciliegine mancano Asamoah, Šemper, Ferrer e Laïfis

Genova. Trattative frenetiche, nelle ultime ore, anche per gli uomini mercato della Sampdoria, che devono completare il buon lavoro fatto finora, con qualche “pennellata” finale.

Manca il “dodicesimo” alle spalle di Audero (a proposito buoni segnali da lui in queste prime tre partite di campionato) e tutto sembra aver indirizzato la scelta su Adrian Šemper, a partire dalla scelta dei clivensi di non far giocare il croato contro la Salernitana, ma bensì Seculin.

Serve anche un vice Bereszyński ed anche qui il tassello “ad hoc” è stato individuato in Salva Ferrer… tutto sta nell’addolcire lo Spezia, di modo che possa acconsentire alla partenza del terzino catalano.

Tutto ancora il stand by, per Omar Colley, col Fulham che sta tentennando fra il gambiano ed il centrale del Barcellona, Jean-Clair Todibo… cosicché la Samp può tenere “sul filo” la Roma, che magari all’ultimo momento potrebbe essere maggiormente propensa a partecipare all’ingaggio di Federico Fazio, anche se, qualora invece si volesse optare sul cipriota Kōstas Laïfis (anche lui lasciato in tribuna dallo Standard Liegi, contro il Charleroi, con passaggio al Doria dato per scontato dai media belgi), i tempi per ottenere il transfert rischiano di diventare sempre più stretti.

L’attuale alternativa in rosa, al momento, è Vasco Regini (che tra l’altro si è fatto trovare pronto a Firenze), ma – in queste ultime ore – è tornata a circolare la possibilità di portare a Bogliasco, Kwadwo Asamoah e sarebbe davvero un altro bel colpo!

Con questi innesti, né Ranieri, né i tifosi blucerchiati, potrebbero lamentarsi della linea difensiva… Poi, per dovere di cronaca va riportata la voce in arrivo dall’Inghilterra, che dà Torino e Sampdoria in lotta per accaparrarsi Joahua King, centravanti norvegese (46 partite in Nazionale) del Bounemouth, magari attratto a Genova dai connazionali Thorsby, Askildsen ed il ragazzino appena arrivato, Noah Hermansen. Tuttavia, solo ragionando “da tifosi” si può sperare che King possa arrivare a dare il cambio a un La Gumina, nel frattempo riscattato dall’Empoli e girato alla Spal.

Quanto ai giovani da piazzare, Antonio Di Nardo sembra destinato a trasferirsi ad Arezzo.