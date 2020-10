Santa Margherita Ligure. Pareggio senza gol per gli arancioni di mister Alessandro Giacobbe nella seconda giornata di campionato, dopo aver saltato forzatamente la prima partita in trasferta che verrà recuperata a breve. Al Broccardi la Sammargheritese ha impattato 0 a 0 con il Colli Ortonovo.

“Primo tempo forse col freno a mano tirato e un po’ contratti. Ripresa decisamente di un altro livello, con possesso palla più deciso e occasioni create che sicuramente meritavano il vantaggio. Ora archiviamo questo ‘punticino’ e da martedì testa al Valdivara” affermano i dirigenti sammargheritesi.

Il centrocampista Edoardo “Dodo” Battaglia commenta così l’incontro: “Sicuramente c’è un po’ di rammarico, volevamo partire col piede giusto con i tre punti. Purtroppo non ci siamo riusciti. Alla fine il pareggio è il risultato giusto per quello che si è visto in campo. Dobbiamo continuare ad allenarci, seguire il filo del mister e continuare sempre a dare il massimo”.