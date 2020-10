Crolla volta della galleria del Terzo Valico, operaio sepolto dalle macerie

Genova. Un operaio al lavoro nel cantiere del Terzo Valico sarebbe rimasto gravemente ferito a causa di un cedimento strutturale di parte di una galleria. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al Villa Scassi di Genova in condizioni gravi.

L’episodio è avvenuto circa alle 4 del mattino: nel tratto compreso tra Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia e Fraconalto, in provincia di Alessandria, diversi quintali di cemento e detriti sono crollate seppellendo in parte l’operaio. Immediato l’intervento dei medici del 118, carabinieri e vigili del fuoco, sul posto con 15 squadre tra i distaccamenti di Genova e Alessandria, che nonostante il pericolo di nuovi crolli sono riusciti ad estrarre l’uomo, ferito gravemente a gambe e bacino.

Da li la corsa in ospedale, dove potrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico. Sul luogo dell’incidente sono in corso ispezioni e verifiche tecniche per capire che cosa ha portata al crollo di questa parte di galleria, relativa ad un fronte di scavo e quanto sia eventualmente compromesso il resto della struttura.

Si tratta di un crollo che interesserebbe la galleria di valico, di cui recentemente è stato celebrato il congiungimento degli scavi, con l’abbattimento dell’ultimo diaframma. Ma nella storia di queste gallerie ci sono altri episodio non limpidi, come quelli legati alle intercettazioni telefoniche avvenute nel 2016, in cui emerse, dalla parole di alcuni indagati, che fosse stato usato cemento definito “come colla”. Ma non solo. Ad oggi sta per partire un processo per turbativa d’asta e corruzione legate agli appalti di questa grande opera: lo scorso luglio la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 36 persone, tra cui Ettore Incalza, dirigente del Mit e Andrea Monorchi, ragioniere generale dello stato e Pietro Salini (l’ad di Salini Impregilo, oggi WeBuilt, impegnata in questi anni anche nella ricostruzione di Ponte Morandi), tutti e tre con l’accusa di turbativa d’asta.