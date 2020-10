Rolli Days, scattano le chiusure in centro città: come cambiano i percorsi dei bus Amt

Genova. A seguito della chiusura al transito veicolare di piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Balbi in occasione della manifestazione “Rolli Days”, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 21.00, le linee 20, 32, 34, 35, 35/, 36 e 36/ modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d‘Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre,via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 32

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguiranno per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d‘Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 34

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d‘Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 35 e 35/

Direzione ponente i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d‘Italia, via Doria, piazza Acquaverde, Salita della Provvidenza

dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 36 e 36/

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.