Ritrovato un altro corpo senza vita sulla spiaggia di Sanremo: è l’ottavo

Liguria. Un nuovo corpo senza vita, probabilmente riconducibile all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra Regione, è stato ritrovato, nella mattinata odierna, a Sanremo.

Come si evince da Riviera24.it, l’avvistamento è avvenuto nei pressi della spiaggia per cani e sul posto sono accorsi i militari della guardia costiera, gli uomini del commissariato di polizia e i vigili del fuoco per il recupero della salma.

Si tratta dell’ottavo corpo ritrovato dopo la fine dell’emergenza maltempo. Nella serata di ieri (5 ottobre), infatti, era stato recuperato il corpo di un altro uomo (il settimo), sempre sul litorale di Sanremo.

E’ soprattutto nel versante francese che si registra il maggior numero di vittime e dispersi, mentre in Liguria, al momento, non risultano invece denunce di scomparsa.