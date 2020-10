Rimessa filobus a Quarto, comitato dei residenti si prepara alla mobilitazione

Genova. Il comitato dei cittadini residenti in zona via delle Campanule, a Quarto, si prepara alla mobilitazione contro il progetto che vede la costruzione della rimessa dei filobus al posto dell’area verde del quartiere: domenica prossima assemblea per fare il punto sugli ultimi sviluppi, e preparare le prossime iniziative.

Se già le posizioni tra residenti e amministrazione civica sembravano infatti inconciliabili fin dalla presentazione del progetto, dopo la prima riunione del tavolo tecnico tra istituzioni e cittadini ha segnato maggiormente il solco: da parte del comune, infatti, è stata ribadita la volontà di partire con i lavori il prima possibile (fatti ovviamente tutti i passaggi tra tavoli, progetto esecutivo e gara d’appalto), mentre dagli abitanti è arrivata la conferma che l’unica opzione possibile e quella ‘zero’.

Altro appuntamento sarà la prossima seduta di consiglio del Municipio XIV Levante, prevista per giovedì 15 ottobre, quando potrebbe essere discussa una mozione portata dal Partito Democratico, e sottoscritta da gli altri gruppi di opposizione, per far dichiarare il Municipio contrario a questo progetto. Una votazione dall’esito non scontato, e che dovrebbe definire molte posizioni dei singoli consiglieri (anche della maggioranza) che in questi mesi si sono detti intenzionati a difendere l’area verde e gli interessi dei cittadini.