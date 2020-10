Recco, continuano i lavori di manutenzione sul torrente: stanziati altri 4.700 euro

Recco. Proseguono le opere relative al mantenimento dell’efficienza idraulica del torrente Recco e dei rivi minori tramite interventi di manutenzione a difesa delle zone abitate e in corrispondenza dei ponti.

Per ultimare la pulizia dei corsi d’acqua il Comune ha stanziato ulteriori 4.700 euro per l’intervento di protezione civile che riguarda la manutenzione ordinaria dell’alveo del torrente Recco, integrando l’affidamento in favore della ditta Vescina di Avegno.

“La sicurezza del territorio – evidenziano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – è uno degli impegni programmatici della nostra amministrazione”.

“Stiamo intervenendo sugli alvei dei corsi d’acqua eliminando situazioni di pericolo, in caso di fenomeni meteorologici importanti, che possono essere causa di allagamento” aggiunge il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi.