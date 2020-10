Recchese ucciso stanotte a Casale Monferrato, primo sospettato il compagno

Casale Monferrato. Fabio Spiga, originario di Recco, è stato ucciso questa notte a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria in un’abitazione in vicolo Legnano.

Il presunto omicida, secondo quanto riportato da Quotidiano Piemontese.it (leggi qui la notizia originale) sarebbe Luca Meloni di 43 anni originario di Cagliari nonché marito dell’uomo.

I motivi del folle gesto sarebbero da ricondursi alla gelosia che Meloni provava nei confronti del compagno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Casale con i colleghi della questura e i poliziotti del gabinetto di polizia scientifica con il medico legale.