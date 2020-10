vico untoria

Rapina violenta in un magazzino del Ghetto: calci e pugni a un operaio, due arresti

In manette una coppia di 35 e 40 anni. Hanno aspettato che la vittima entrasse in un magazzino per chiuderlo dentro e rapinarlo

Più informazioni su rapina

rapina vico untoria

vico untoria Genova