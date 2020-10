Rapina un negozio in via San Luca armato di lima, arrestato dai carabinieri

Genova. È entrato in un negozio di via San Luca armato di una lima e ha minacciato la proprietaria per farsi consegnare i soldi. La reazione della donna lo ha indotto alla fuga, ma nel frattempo si è impossessato di due bottiglie di vino.

L’uomo, un trentunenne genovese, già gravato da pregiudizi di polizia, si è dato alla fuga, ma non è servito.

I militari della compagnia carabinieri di Ge-Centro, al termine di una rapida attività investigativa, lo hanno rintracciato in un vicolo adiacente e arrestato per rapina. L’attrezzo è stato recuperato e sequestrato. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.