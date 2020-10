Genova. La targa commemorativa del monumento alle vittime delle Foibe di Rapallo è stata vandalizzata nella notte da ignoti. Il memoriale si trova nell’omonima piazza nei pressi del cimitero di San Pietro.

“Un atto indegno che oltraggia il ricordo della tragedia delle Foibe e la memoria del martirio di tutte le vittime istriane, fiumane, dalmate e di tutti gli Italiani – scrivono i militanti rapallesi di Fratelli d’Italia in una nota stampa – Un gesto ignobile che dimostra ancora una volta, la mancanza di conoscenza della storia e l’ignoranza che ne consegue.”

Gianni Arena Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo ricorda che: “Feci intitolare il piazzale ai Martiri delle Foibe nel 2003, in qualità di Consigliere Comunale di Alleanza Nazionale e in seguito nel 2005, come Assessore alla Cultura, deliberai di far posare al centro del Piazzale l’opera scultorea L’infoibato, donata al Comune dall’artista rapallese Rosy Maccaronio e la targa proprio per onorare e ricordare il martirio di tanti Italiani innocenti. Sono sconcertato e amareggiato, mi auguro che i responsabili di questo grave e increscioso gesto siano individuati al più presto. Il Direttivo del Circolo farà formale richiesta al Sindaco di poter rifare la targa, a proprie spese”.