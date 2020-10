Rapallo, fuga di gas in via Lamarmora: “colpa” di una bombola lasciata nelle scale

Rapallo. I vigili del fuoco di Rapallo nel pomeriggio sono intervenuti per una fuga di gas in via Lamarmora.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sono state evacquate le quattro famiglie presenti nel condominio.

A provocare l’allarme una bombola di gas lasciata nel vano scala vicino al tetto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale e i carabinieri.