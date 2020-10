Genova. I pronto soccorso di Genova sono al collasso, con i pazienti in attesa di essere visitati al triage che aspettano per terra, mentre decine di ambulanze rimangono bloccate perchè in attesa delle barelle trattenute dagli ospedali.

Questo il quadro drammatico che arriva dagli ospedali genovesi, dove decine di persone in queste ore sono “in coda” per le visite di primo soccorso, e dove, secondo le testimonianze riportate a Genova24 dai volontari della Croce Verde Pegliese, mancano le barelle e il personale per le visite.

Una situazione che produce un effetto domino devastante, con le ambulanze delle croci che rimangono in attesa della loro barella anche diverse ore, ritardando altri interventi e costringendo a chiamare vetture da tutte le parti della città. Anche per questo, la scorsa notte, dopo che la situazione ha raggiunto una dimensione preoccupante e critica, i militi delle croci hanno bloccato la strada davanti al Galliera con le ambulanze per protesta, in solidarietà anche con i lavoratori dei pronto soccorso che stanno affrontando questa immane emergenza.

Emergenza che si è ripresentata anche questa mattina: “Stiamo aspettando che ci restituiscano la barella dove al momento il paziente che abbiamo portato questa mattina al Villa Scassi è in attesa della visita – ci racconta Cinzia Santospagnuolo, coordinatrice della Croce Verde Pegliese – siamo arrivati al Villa Scassi alle 9, ora sono le 13 e siamo ancora in attesa”.

Da qui, poi, tutta la macchina dell’emergenza rischia il blocco totale: “Oltre ai trasporti da 118, le croci trasportano i malati alle visite rimanendo bloccati ore – spiega – producendo un effetto cascata su tutti trasporti sanitari e d’urgenza”.