Promozione: quattro turni di squalifica a Luca Orero, tre a Enrico Ferro ed Enrico Ragni

Genova. Nel girone A di Promozione è stato disputato un solo incontro, ma non è comunque mancato il lavoro per il giudice sportivo.

Enrico Ragni, allenatore della Voltrese Vultur, è stato squalificato per tre gare perché “protestava continuamente nei confronti del direttore di gara, quindi rivolgeva alla terna frasi gravemente irriguardose; dopo il provvedimento di espulsione, si posizionava dietro la rete di recinzione, alle spalle di un assistente arbitrale, continuando ad urlare ed a rivolgere espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna per il restante tempo di gara”.

Enrico Valmati, allenatore del Borzoli, è stato fermato per una giornata.

Alessandro Cardone (Voltrese Vultur) dovrà saltare il prossimo incontro.

Claudio Dentici, dirigente della Voltrese Vultur, è stato inibito fino al 19 novembre.

La classifica marcatori dopo 3 giornate:

2 reti: Bianchino (Voltrese Vultur), Faedo (Golfo Dianese), Gesi (Via dell’Acciaio), Carparelli (Soccer Borghetto)

1 rete: Della Vecchia (Voltrese Vultur), Favara (Celle Riviera), Maxena, Cutuli (Ceriale), L. Garibbo (Golfo Dianese), Brema, Morando, Banchieri (Praese), Lobascio, Aprile, Torrisi (Serra Riccò), Galiano, N. Tobia (Legino), Di Martino (Bragno), Casellato (Camporosso), Salzone, Ventre (Ventimiglia), Iacopino (Soccer Borghetto), Provenzano, Lerini (Borzoli)

Per quanto riguarda il girone B, Luca Orero (Little Club James) è stato squalificato per quattro gare, espulso perché “a gioco fermo, andava faccia a faccia con un avversario e, successivamente, lo colpiva con un schiaffo al volto, senza conseguenze lesive; uscendo dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione, insultava gravemente un altro avversario”.

Enrico Ferro (Marassi) dovrà saltare tre incontri, in quanto espulso perché “senza possibilità alcuna di giocare la palla, inseguiva un avversario, entrandogli in scivolata all’altezza del polpaccio, senza conseguenze lesive”.

Riccardo Zoppi (Levanto) e Raffaele Giordano (Forza e Coraggio) sono stati squalificati per una giornata.

La classifica marcatori dopo 3 giornate:

4 reti: Del Vecchio (FC Bogliasco)

2 reti: Petracca Lepera (Marassi), Barattini (Tarros Sarzanese), Tall (Real Fieschi), Casella (Marassi), Rezzano (Levanto), Salano (Sammargheritese)

1 rete: Mosto (Golfo Paradiso PRCA), Mazzolini, Durand, Raiola (Goliardicapolis), Costa, Righetti, Barletta (Levanto), Lunghi, G. Esposito (Forza e Coraggio), Cantoni, Atzeni, Santunione (Magra Azzurri), Pintus, Cortese (FC Bogliasco), Picasso (Real Fieschi), Belfiore, Camoirano, Orero (Little Club James), Prestanizzi, Casella, Galleri (Marassi), Zanovello, Bortolai, Sestito, Amirante (Vallescrivia), Alvisi, Gabrielli (Follo San Martino), N. Cucurnia, Vacchino, Ninotti (Colli Ortonovo)