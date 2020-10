Promozione: le decisioni del giudice sportivo e le classifiche marcatori

Genova. Il giudice sportivo non si è ancora pronunciato in merito alla partita della quarta giornata del girone A tra Veloce e Golfo Dianese. La società savonese ha preannunciato un ricorso. La decisione verrà presa giovedì 5 novembre.

Per quanto riguarda le squalifiche, Daniele Arena (Praese) è stato fermato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

2 reti: Salzone (Ventimiglia), Bianchino (Voltrese Vultur), Faedo (Golfo Dianese), Gesi (Via dell’Acciaio), Carparelli (Soccer Borghetto)

1 rete: Della Vecchia (Voltrese Vultur), Favara (Celle Riviera), Maxena, Cutuli (Ceriale), L. Garibbo (Golfo Dianese), Brema, Morando, Banchieri, Bruzzone (Praese), Lobascio, Aprile, Torrisi (Serra Riccò), Galiano, N. Tobia (Legino), Di Martino (Bragno), Casellato (Camporosso), Sparma, Ventre (Ventimiglia), Iacopino (Soccer Borghetto), Provenzano, Lerini (Borzoli)

Nel girone B, Roberto Pellegatta (Real Fieschi) è stato squalificato per quattro turni, perché “a fine gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, sferrava uno schiaffo a mano aperta ad un avversario, senza conseguenze lesive, scatenando la reazione di entrambe le società”.

Edoardo Nardo (Goliardicapolis) dovrà saltare tre incontri, in quanto “a fine gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, dopo aver ricevuto uno schiaffo a mano aperta ad un avversario ed essere stato allontanato a forza dai propri compagni, iniziava a dimenarsi e ad insultarlo, sferrando tre calci alla porta del suo spogliatoio ed a quello vicino, danneggiandogli”.

Matteo Bedini (Forza e Coraggio) è stato squalificato per due gare. Alfredo Briola (Little Club James) è stato fermato per un turno.

Antonino Pecoraro, allenatore del Little Club James, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

4 reti: Casella (Marassi), Del Vecchio (FC Bogliasco)

3 reti: Tall (Real Fieschi)

2 reti: Durand (Goliardicapolis), Alvisi (Follo San Martino), Petracca Lepera (Marassi), Barattini (Tarros Sarzanese), Casella (Marassi), Rezzano (Levanto), Salano, Mortola (Sammargheritese)

1 rete: Mosto (Golfo Paradiso PRCA), Mazzolini, Monticone, Raiola (Goliardicapolis), Costa, Righetti, Barletta (Levanto), Lunghi, G. Esposito, Natale, Pesare, A. Naclerio (Forza e Coraggio), Cantoni, Atzeni, Santunione (Magra Azzurri), Pintus, Cortese (FC Bogliasco), Picasso (Real Fieschi), Belfiore, Camoirano, Orero, M. Giacopetti (Little Club James), Prestanizzi, Crosetti, Galleri (Marassi), Zanovello, Bortolai, Sestito, Amirante, Cardini (Vallescrivia), Gabrielli (Follo San Martino), N. Cucurnia, Vacchino, Ninotti (Colli Ortonovo), Petrocchi (Valdivara 5 Terre), Casciari (Tarros Sarzanese)

Autoreti: 1 Moussavi (pro Colli Ortonovo), Battaglia (pro Little Club James)