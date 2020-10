Si è scesi in campo anche in Promozione Girone B per quella che è l’ultima giornata prima della pausa forzata che hanno già iniziato Bogliasco e Golfo Paradiso fermi anche in questo turno. Chiude col sorriso il Marassi che vola a punteggio pieno solo in vetta. Poker alla Tarros e 4 vittorie su altrettante gara giocate. Scatenato Casella che firma una doppietta in 4’ fra il 12° e il 16° e mette subito in discesa la partita dei rosanero. Alla mezzora Casciari riapre la gara, ma dopo l’intervallo ancora Casella cala il tris personale e spegne le speranze spezzine. La ciliegina la mette Crosetti all’82° con il gol del definitivo 1-4.

Vittoria raggiunta nel finale per il Vallescrivia che con la rete di Cardini all’86° supera la Don Bosco La Spezia e gioisce per la seconda vittoria stagionale. Impattano Little Club e Sammargheritese con i rossoblù che finalmente riescono a sbloccare la propria situazione di classifica. Arancioblù subito avanti e al 5° Mortola firma il gol del vantaggio che Giacopetti al 30° vanifica trovando il pareggio. Si va al riposo sull’1-1. Nel secondo tempo una sfortunata autorete di Battaglia porta in vantaggio i rossoblù, ma dopo un solo minuto ancora Mortola pareggia definitivamente per il 2-2 finale.

Vince la Goliardicapolis che a Cogorno si impone sul Real Fieschi, ancora senza vittorie. La rete di Tall alla mezzora illude i biancocelesti che al 76° vengono raggiunti da Monticone e all’88° superati dalla zampata del neo entrato Durand.

Nei derby spezzini infine, la Forza e Coraggio supera nettamente, anche se in rimonta, il Valdivara, mentre Follo ed Ortonovo non vanno oltre l’1-1.

Passando al girone A, un solo incontro è stato disputato. La Praese ha subito la prima sconfitta stagionale, sorpresa a domicilio dal Ventimiglia per 1-2. Al vantaggio dei locali siglato da Bruzzone, i frontalieri hanno risposto con le reti di Sparma e Salzone, ribaltando il risultato.

