Prima vittoria beffarda per le Campomorone Ladies che superano lo Spezia trovando i primi tre punti della propria stagione, iniziata non benissimo, ma che comunque aveva dato segnali di miglioramento. Primo gol dell’anno in campionato ad opera di Alice Spiga che è al posto giusto per chiudere una bella azione delle biancoblù.

Le aquilotte provano a reagire, ma vanamente perché il Campomorone premono alla ricerca del gol del raddoppio che arriva con Traverso. Biancoblù in controllo anche se nel secondo tempo un po’ troppo relax, consente alle spezzine di tornare in gara con Repetto. La rimonta, però si ferma qui perché la rete risveglia le ospiti che tornano a dominare il campo e a spingere sfiorando il tris con Fernandez e Tortarolo che colpiscono entrambe un palo e poi con un gol annullato a Nietante.

Si va alla pausa forzata con tre punti in più che sicuramente faranno bene all’umore delle genovesi visto che si tornerà in campo almeno fra un mese. Ad attendere le campomoronesi saranno le ragazze della Pro Sesto che stanno dominando il campionato